O modelo é pioneiro no País. O centro de vacinação montado no recinto que costuma acolher a Queima das Fitas do Porto irá funcionar em ‘drive-thru’, ou seja, irá permitir que todo o processo seja feito no interior do carro. Estão já montados 12 postos de vacinação, sendo que por dia podem ser inoculadas 2 mil pessoas. Trata-se de um projeto da Câmara do Porto, em parceria com um laboratório e com os hospitais de São João e Santo António.









“Os hospitais e os centros de saúde devem servir para tratar doentes. Para vacinas há outras soluções, outras estruturas. Haja vacinas, o Porto está preparado”, disse Rui Moreira, presidente da autarquia.

Em cima da mesa está a montagem de outros dois centros: um nos jardins do Palácio de Cristal e outro na zona de São Roque da Lameira. A capacidade pode, nesse momento, aumentar para 6 mil vacinações diárias. Não há data para o arranque do centro.