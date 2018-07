Região Centro recebe 264 novos médicos, 200 para a área área hospitalar

"Será reforçada, de forma substancial, a resposta ao nível dos cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários na região Centro", afirma a ARSC.

Por Lusa | 18:24

A região Centro recebe, de um total de 264 novos médicos, 200 para a área hospitalar, 62 em Medicina Geral e Familiar e dois na área da Saúde Pública, anunciou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde do Centro.



Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) diz que "com a contratação destes novos profissionais, conjugada com a atribuição de incentivos à fixação em zonas carenciadas, será reforçada, de forma substancial, a resposta ao nível dos cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários na região Centro."



"Foram hoje publicados, em Diário da República, os despachos que autorizam a abertura de procedimentos concursais para a contratação de médicos das áreas hospitalar, de Medicina Geral e Familiar e de Saúde Pública para unidades de saúde da área de influência da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)", lê-se ainda na nota.



A distribuição de vagas teve "como base um conjunto de critérios que consideram as necessidades de cada instituição do SNS [Serviço Nacional de Saúde], com especial enfoque, a nível da região Centro, nas unidades de saúde do Interior", explica a ARSC.



Os hospitais do Algarve, de Évora, de Coimbra e o Centro Hospitalar de Lisboa Central são os que estão autorizados a contratar maior número de médicos recém-especialistas, segundo despachos publicados esta quinta-feira.



Para o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra o S. José e a Maternidade Alfredo da Costa, onde ocorreram há 15 dias demissões de chefes de equipa, estão atribuídas 54 vagas para os novos médicos que concluíram a especialidade há cerca de três meses.



O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra poderá receber 47 novos médicos.



No Centro Hospitalar e Universitário do Algarve há vagas para 41 novos especialistas, estando definido o mesmo número de vagas para o hospital do Espírito Santo de Évora.



Segundo o despacho, foram abertas 37 vagas para o Centro Hospitalar de Leiria, 36 para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que integra os hospitais S. Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz, e 34 vagas para o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui o Hospital Santa Maria e o Hospital Pulido Valente.



Neste concurso foram ainda abertas 34 vagas para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu e 30 para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.



Ao todo, o Governo autoriza a abertura de concurso para 856 médicos de várias especialidades hospitalares, sendo 17 delas para a área da saúde pública.



Foi ainda publicado em Diário da República o diploma que autoriza a abrir vagas para 378 novos especialistas em medicina geral e familiar para ocupar lugares em centros de saúde e unidades de saúde familiares.



Relativamente à medicina geral e familiar, o maior número de vagas foi aberto na Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo (195), seguido da ARS Norte (67) e da ARS Centro (62).