Centros comerciais com quebras até 79%

Os centros comerciais e as lojas maiores da região de Lisboa já têm data para abrir: será mesmo na segunda-feira, dia 15, e não haverá mais adiamentos, garantiu esta terça-feira o Governo. Mas os lojistas que já abriram portas depois da fase de confinamento obrigatório não estão satisfeitos. Segundo os dados da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), as vendas na primeira semana de abertura dos centros comerciais do País (exceto Lisboa) registaram quebras entre os 25% e os 79% entre os dias 1 e 7 de junho, face ao mesmo período de 2019.Miguel Pina Martins, presidente da AMRR, diz que as vendas ainda deverão baixar mais. "Nos primeiros dias houve uma corrida inicial aos centros comerciais. As pessoas precisavam mesmo de comprar, urgentemente. Neste momento, a necessidade passou e parece que estão a travar novamente as compras. Não só pelo medo da Covid-19, mas também porque têm pouco dinheiro disponível. E o que têm, estão a guardar", diz o responsável.Perante "o tsunami que se adivinha para o retalho", Miguel Pina Martins diz que é urgente baixar as rendas das lojas e prolongar o layoff. "Seriam ajudas importantes", garante. "As vendas são poucas e as rendas altas. Outra forma de sobreviver seria ter menos empregados. Senão entra tudo em insolvência", avisa.Segundo os dados que a AMRR recolheu junto de mais de 2040 lojas, 13,4% dos lojistas dos centros comerciais registaram quebras nas vendas superiores a 70%. Uma percentagem de 24% reportou quebras entre os 50% e os 70%, enquanto a maior parte dos comerciantes deu conta de perdas entre os 25% e os 50%. Nas lojas de rua o cenário não foi muito diferente: 18% registou quebra superior aos 70% e a média situou-se nos 37,2%.A diretora-geral da Saúde considera que estão reunidas as condições para que os centros comerciais abram portas em Lisboa, já que terão "regras estritas". "Se houver civismo e respeito não me parece que exista risco grande de propagação da doença", disse esta terça-feira Graça Freitas.de março foi o dia em que Portugal viu decretado, pelo Presidente da República, o Estado de Emergência. Vigorou até 3 de maio, altura em que foi substituído pelo Estado de Calamidade.Entre as medidas do Estado de Calamidade incluiu-se a abertura do comércio local (cabeleireiros, manicures, livrarias). Os centros comerciais só puderam abrir a 1 de junho, exceção feita à área de Lisboa, por registar mais casos de Covid-19.