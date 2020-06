Centros comerciais de Lisboa fechados até dia 15 de junho

O Governo prevê levantar as restrições ao desconfinamento na Área Metropolitana de Lisboa a partir de dia 15, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro. "A convicção que temos é que no próximo Conselho de Ministros, terça-feira, estaremos em condições de levantar as restrições que subsistem", afirmou António Costa após a reunião do executivo em que foi aprovado o programa de resposta à pandemia de Covid-19.Entre as medidas tomadas figuram a manutenção do fecho dos centros comerciais , a limitação dos ajuntamentos a 10 pessoas e o reforço da vigilância epidemiológica. Dos 18 municípios que integram a Grande Lisboa, 5 entre os mais populosos concentram focos de infeção. "Os focos estão muito bem delimitados, em trabalhadores de empresas de trabalho temporário ou no setor da construção civil", disse António Costa.Esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, manifestou-se surpreendido com o anúncio da ministra do Comércio de Espanha, María Reyes Maroto, da reabertura das fronteiras comuns a 22 de junho. O Governo espanhol esclareceu mais tarde que a abertura das fronteiras à "mobilidade internacional segura" terá lugar a partir de 1 de julho. A mudança de posição de Madrid teve lugar depois de Lisboa ter pedido "esclarecimentos".