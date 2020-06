Centros comerciais reabrem com segurança extra

Gel desinfetante em todos os balcões, chão com as distâncias de segurança sinalizadas e um sistema duplo para tratar da desinfeção da roupa (com recurso a vapor e a máquinas de luz ultravioleta C) são algumas das medidas que o centro comercial El Corte Inglés, em Lisboa, vai implementar, a partir desta segunda-feira, na reabertura das instalações.

Assumindo "prejuízos muitíssimo avultados", após "cerca de dois meses e meio parados em Vila Nova de Gaia e quase três" na capital, Susana Santos, diretora de comunicação daquele espaço espera, agora, que o tempo venha a minimizar o impacto negativo nas contas da empresa. "A recuperação vai depender do comportamento dos clientes e da evolução da pandemia, mas acreditamos e temos esperança em recuperar rapidamente", disse ao CM. "Até porque tivemos tempo para nos prepararmos. Como mantivemos abertos os supermercados, pudemos colocar em prática vários procedimentos de segurança – além daqueles recomendados pela Direção-Geral da Saúde – e melhorá-los". Entre eles, destaca as barreiras biológicas "em todos os espaços onde há interação com o pessoal", mas também a informação permanente dentro da loja: os clientes vão saber quais as direções que devem tomar e o momento em que a lotação da loja estiver prestes a atingir o limite legal.

O centro, que em tempo de saldos e antes do Natal pode receber mais de 20 mil pessoas por dia, terá de reduzir a capacidade, mas Susana Santos diz que não deverá haver problema. "Temos verificado alterações na forma como as pessoas se comportam. Notámo-lo no supermercado e na loja de Vila Nova de Gaia: demoram menos tempo nas instalações e são mais pragmáticas. Sabem o que precisam, compram e saem."



PORMENORES

91% dos casos em 24 horas

Lisboa e Vale do Tejo registou este domingo 90,75% dos novos casos de infeção relacionados com a Covid-19, com 206 dos 227 novos doentes, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.



543 mil vigiados em casa

Cerca de 543 mil pessoas estiveram em vigilância em casa devido a infeção ou suspeita de Covid-19 através da da plataforma Trace Covid, revelou ontem o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.



Manifestação em Lisboa

Mais de mil pessoas são esta segunda-feira esperadas numa manifestação de sem-abrigo em frente ao Parlamento, em Lisboa. Lacerda Sales espera "civismo".



Autoridade de saúde espera reabertura "ordeira" na região

A Direção-Geral da Saúde disse esperar que a reabertura de centros comerciais na região de Lisboa se realize "de forma ordeira", a partir desta segunda-feira, considerando que haverá "ainda mais cuidados" dado o foco de contágios. "Estes centros já reabriram noutros locais do País e não tivemos nota de distúrbios nem de ajuntamentos anormais", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, pelo que "não se perspetiva que o comportamento da população em Lisboa seja diferente".



Colombo com gel desinfetante em todas as portas, sinais no chão e avisos sonoros

Na reabertura das atividades que estavam suspensas, o Centro Colombo, em Lisboa, tem como prioridade garantir "um ambiente seguro e confortável". Foram, por esse motivo, instalados dispensadores de gel desinfetante em todas as entradas, colocada sinalética e, através do sistema de som, serão emitidos avisos, "com especial ênfase para a necessidade de cumprir com o distanciamento", afirmou o diretor do centro, Paulo Gomes.