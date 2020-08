Centros de dia com dois metros entre utentes

A reabertura dos centros de dia está marcada para dia 15 deste mês. Mas a pandemia de Covid-19 obriga a adoção de medidas que garantam o distanciamento social. O espaço mínimo entre utentes será de dois metros, segundo define o Guia Orientador elaborado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Em situações em que as salas não permitam o distanciamento físico de dois metros, “o funcionamento deve ser organizado por grupos em regime de rotatividade ou em turnos distintos de frequência”. O regresso dos utentes que integrem grupos de risco terá de ser “previamente submetido a uma avaliação pelo médico assistente, ponderando risco e benefícios”.





A autoridade de saúde sugere que, “sempre que possível, sejam promovidas atividades no espaço exterior”. Avança ainda que os utentes devem ser recebidos à porta, pelos funcionários, equipados com máscara. Os utentes também terão de usar máscara. À entrada devem ser sempre desinfetadas as jantes e joystick das cadeiras de rodas, das ortóteses e próteses e dos meios de locomoção, como bengalas, muletas ou andarilhos. Sempre que possível, os familiares devem assegurar o transporte do utente para o centro de dia.



pormenores

Abertura faseada







Os centros de dia vão reabrir de forma faseada e condicionados a uma avaliação prévia da Segurança Social. Os centros estavam suspensos por causa da Covid-19 desde 16 de março.

Apoio domiciliário



Nos cinco meses em que os centros de dia estiveram encerrados as instituições mantiveram o apoio domiciliário aos utentes.







Dar prioridade a centros autónomos

O subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, justifica a medida com a necessidade de quebrar a solidão dos idosos. “Não existe risco zero”, disse Rui Portugal, acrescentando que “é importante restaurar os momentos de afetos para o bem-estar e saúde mental dos mais velhos”.





DGS justifica abertura com “quebrar a solidão”



O presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, Lino Maia, estima que haja mais de 1500 centros de dia. Metade destes funcionam de forma independente de outra respostas sociais. A CNIS recomenda às instituições que reabram os que são autónomos.