Centros de dia e de convívio reabrem a partir de 1 de junho na Madeira

Os centros de dia, centros de convívio e centros comunitários vão reabrir na Madeira a partir de 01 de junho, mas cumprindo as regras contra a covid-19, anunciou esta quinta-feira o Governo Regional.

Entre as resoluções tomadas na reunião do Conselho de Governo consta a reabertura dos "centros de dia, centros de convívio e centros comunitários, a partir do dia 01 de junho de 2021, devendo estes estabelecimentos cumprirem de forma rigorosa as orientações e normas de segurança determinadas pelas autoridades de saúde competentes".

Salientando que se mantêm as medidas de controlo sanitário ao abrigo da situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, o Governo madeirense decidiu também permitir a competição de modalidades de médio risco e o treino das modalidades de alto risco.

O executivo regional formalizou ainda o alargamento do horário de funcionamento da restauração para as 23:00 e o do dever geral de recolhimento para as 00:00, tal como já havia sido anunciado pelo presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque.

Na segunda-feira, o chefe do Governo madeirense havia anunciado que, a partir de sexta-feira, o horário de encerramento dos bares e restaurantes na Madeira vai ser alargado para as 23:00 e o recolher obrigatório passará a vigorar entre as 00:00 e as 05:00.

"É isso que vamos deliberar na quinta-feira, para entrar em vigor às 00h00 de sexta-feira", afirmou na altura.

Atualmente, os restaurantes e bares na Madeira podem estar abertos até às 22h00 e o recolher obrigatório vigora entre as 23:00 e as 05:00.

O Conselho de Governo decidiu ainda integrar mais atividades económicas no programa "Apoio Financeiro MeP-RAM COVID", criado em fevereiro para responder às dificuldades geradas pela pandemia de covid-19.

Inicialmente, o programa, no valor de cinco milhões de euros, a fundo perdido, apoiava os setores do comércio, restauração, marítimo-turísticas, agências de viagens e 'rent-a-car', para a manutenção das suas atividades.

Agora, o Governo Regional da Madeira decidiu incluir no "Apoio Financeiro MeP-RAM COVID" empresas do comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos, de transportes costeiros e locais de passageiros, pensões, espaços de alojamento para turistas e salões de cabeleireiro, entre outros.

De acordo com os dados mais recentes da autoridade regional de saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista desde o início da pandemia 9.295 casos confirmados de covid-19, 8.921 doentes recuperados e 71 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.014 pessoas dos 843.729 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.