Centros de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo com recorde de consultas em janeiro

Os centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo registaram um recorde no atendimento de pessoas com sintomas de covid-19 durante o mês de janeiro, com 61289 consultas, avançou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde (ARS).

"Realizaram em janeiro de 2021 quase tantas consultas como em todo o último trimestre de 2020", indicou a ARS da região de Lisboa e Vale do Tejo, revelando que o somatório de outubro, novembro e dezembro resulta num total de 68.143 consultas, um valor superior em 6.854 consultas ao verificado no primeiro mês deste ano.

Através das Áreas Dedicadas a Doentes Respiratórios (ADR-C), disponibilizadas pelos 15 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), foram realizadas 61.289 consultas em janeiro deste ano, aquando do pico da 3ª vaga de covid-19 em Portugal.

"O aumento vertiginoso do número de casos e o reforço destas ADR-C explicam essa realidade", apontou a administração regional.

Para o presidente da ARSLVT, Luís Pisco, o número de consultas realizadas em janeiro no atendimento de doentes suspeitos de covid-19 "demonstra a relevância destes serviços em complemento à resposta dada pelos Atendimentos a Doentes Respiratórios (ADR) hospitalares e à Linha SNS24".

Em comunicado, a ARSLVT lembrou que, face à evolução da pandemia, o número de ADR-C passou de 20 no final de 2020 para 34 no início de 2021, as equipas foram reforçadas e os horários de funcionamento foram alargados.

"Os números apurados até ao momento relativos a fevereiro indiciam que a procura por ADR-C na região acompanha a tendência de diminuição de novos casos", apontou a administração regional de Lisboa e Vale do Tejo.

