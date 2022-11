Centros de Saúde "fora de horas" respondem a caos nas urgências

Os serviços de Urgências registam uma elevada afluência nos últimos dias, tendo sido atingidas no Hospital Santa Maria, em Lisboa, 14 horas de espera.

A situação é caótica com várias unidades a registarem tempos de espera superiores a três horas de Norte a Sul do país.

A Área da Grande Lisboa, é contudo, a região com maiores complicações nos tempos de espera.

Para a resolução do problema há um alargamento dos horários de alguns centros de saúde.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) divulgou que os 15 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) de Lisboa e Vale do Tejo dispõem do regime de "Atendimento Complementar" (AC) para as situações de doença súbita que necessitem de resposta imediata.



O funcionamento destes AC, também vulgarmente designados de "Centros de Saúde Fora de Horas", vão sendo adaptados à procura. Os locais e horários dos 36 AC estão disponíveis no site da ARSLVT.