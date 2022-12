Centros de saúde na Amadora com horário alargado para aliviar urgências hospitalares

Os centros de saúde do concelho da Amadora estão a funcionar em horário alargado, uma medida para aliviar a elevada afluência nas urgências do Hospital Amadora-Sintra, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

Em comunicado, a autarquia indica que "o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Amadora já está a disponibilizar Atendimento Complementar (atendimento nas Unidades de Saúde fora do horário regular de funcionamento)" e recebe utentes sem consulta marcada, encaminhando para o hospital os doentes que precisem de mais assistência médica.

Nesta época do ano, o Centro de Saúde da Amadora está aberto todos os dias desde as 10h00 e encerra às 22h00 nos dias úteis, às 18h00 nos sábados e às 16h00 aos domingos e feriados.

Os restantes centros do agrupamento funcionam apenas de segunda a sexta, com horário entre as 10h00 e as 20h00 (com exceção da unidade de saúde da Buraca, que encerra às 18h00).

No mesmo comunicado, a Câmara da Amadora, no distrito de Lisboa, lembra a existência da Linha Municipal de Saúde (214 930 010), uma colaboração do município com a Associação de Socorros Médicos "O Vigilante" e que é dedicada à população sénior do concelho, acessível entre as 21h00 e as 06h00 nos dias úteis, e durante 24 horas aos fins de semana e feriados.

Esta linha "disponibiliza aos seus beneficiários, de forma gratuita, a possibilidade de usufruir de consultas médicas ao domicílio, na clínica da associação parceira ou de teleconsultas, assegurando uma resposta médica alternativa às urgências hospitalares", indica o município.

Os serviços associados ao número telefónico estão disponíveis apenas para os cidadãos com o cartão "Amadora 65+", ao qual podem aderir todos os residentes no concelho com mais de 65 anos ou com incapacidade permanente, pensionistas ou reformados (independentemente da idade).

O município reconhece a "situação difícil face ao pico da gripe e à afluência de situações não urgentes" no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), pelo que demonstra "toda a solidariedade para com a administração" desta unidade de saúde.

Na última semana, o Hospital Fernando Fonseca registou uma média diária de 738 episódios de urgência, com 56% das situações consideradas pouco urgentes ou não urgentes nos serviços pediátrico e geral, indicou a administração desta unidade no dia 5 de dezembro.

No dia 29 de novembro, chefes e subchefes das equipas do Serviço de Urgência do hospital apresentaram a demissão, por considerarem estar em causa a qualidade assistencial e a segurança dos utentes.

A administração hospitalar manifestou disponibilidade para implementar medidas adicionais ao Plano de Contingência de Inverno e salientou o aumento do espaço físico alocado ao Serviço de Urgência, "com reflexo na melhoria das condições de segurança e conforto para os utentes e profissionais, bem como a contratação de 83 camas no exterior".