Centros de vacinação Covid-19 começam a fechar no final de agosto no distrito de Bragança

Os centros de vacinação contra a covid-19 instalados nos 12 concelho do distrito de Bragança começam a encerrar no final de agosto e até 19 de setembro todo o processo passa para os centros de saúde.

A informação foi avançada hoje pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, a entidade responsável pelo processo de vacinação em parceria com as câmaras municipais, que disponibilizaram os espaços para a vacinação em massa da população.

A ULS do Nordeste decidiu iniciar a desativação dos centros de vacinação e passar o processo para os centros de saúde numa altura em que, como avança em comunicado, "a taxa de cobertura vacinal global no distrito é superior a 80% com pelo menos uma dose de vacina e superior a 70% com a vacinação completa".