Centros de vacinação Covid em Lisboa com horários alargados

Com o aumento da disponibilidade de vacinas Covid, o horário dos centros de vacinação em Lisboa está a ser alargado, pretendendo dar resposta "ao ritmo de vacinação para até 65 mil doses por semana no concelho de Lisboa", pode ler-se no comunicado.



O Pavilhão da Ajuda vai estar aberto, a partir desta segunda-feira, até às 21h00. Este Centro funciona em em regime normal de atendimento por marcação das 9 às 19 horas e em regime de atendimento livre, "Casa Aberta", das 19 às 21 horas.



Segundo o comunicado, a "Casa Aberta" só está disponível para a primeira toma da vacina para moradores em Lisboa, maiores de 50 anos e sem sintomas Covid nos últimos 6 meses.





O Pavilhão 3 do Estádio Universitário vai estar a funcionar das 9h30 às 17h30, em regime de atendimento livre sem marcação, "Casa Aberta".





O Pavilhão do Altice Arena vai funcionar das 19h30 até às 21h. O Centro de Vacinação no Altice Arena funcionará em regime de atendimento por agendamento até às 19 horas e em regime de atendimento livre, "Casa Aberta", das 19 às 21 horas.



A partir do dia 1 de julho, o Centro Vacinação Sapadores (Pavilhão Manuel Castelo Branco, na Graça), os Serviços Sociais da CML (Av. Afonso Costa) e o Picadeiro da Escola Politécnica passam a funcionar mais 1h30 por dia, incluindo sábados e domingos.



O comunicado dá ainda conta que na última semana foram administradas nos centros de vacinação em Lisboa 46174 inoculações das vacinas contra a Covid-19, mais do dobro do ritmo de 20 mil que estava a ter lugar até há duas semanas.