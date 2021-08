Centros de vacinação de Loures e Odivelas vão ter Dj's e horário alargado até às 01h00

O próximo fim de semana (14 e 15 de agosto) será dedicado à vacinação contra a Covid-19 de jovens entre os 16 e os 17 anos.





No entanto, e de forma a aliciar esta faixa etária para a importância da vacinação, os centros de Loures e Odivelas vão contar com Dj's, uma vez que o horário de vacinação prolongar-se-á até às 01h00 de domingo.O coordenador da Task Force, o vice-almirante Gouveia e Melo, considerou a ideia "interessante", depois de lhe ter sido apresentada a ideia.Numa entrevista à SIC, Gouveia e Melo sublinhou, no entanto, que a vacinação continuará a decorrer nos locais de residência.