Centros recolhem 50 mil animais por ano

Os Centros de Recolha Oficiais (CRO) apanham por ano 50 mil animais errantes/abandonados nas ruas. A estimativa é de Ricardo Lobo, da direção da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios.Segundo o responsável, citado pela Lusa, em 2017 e 2018 o número de animais recolhidos pelos CRO rondou os 41 mil e os 36 mil, respetivamente. O número de adoções atinge os 17 mil animais anualmente."O número de animais abandonados continua a um nível perfeitamente absurdo, é por isso que os canis não conseguem recolher", explicou Ricardo Lobo, frisando que a solução não passa pela "construção infinita" de canis. "Além de comportar um custo que o País não está preparado para suportar, cada município teria de construir dois ou três canis por ano."Por isso, o combate ao aumento de animais errantes parte de uma regulamentação e de educar as pessoas."É um trabalho que necessita de ser feito com a convergência de muitos esforços de muitas políticas e ações de sensibilização, que surtiria algum efeito daqui a uns 10 anos", salientou, dando o exemplo das escolas."Podemos mudar a perceção que as crianças têm daquilo que é ter um animal de companhia, para não terem de pressionar os pais a adquirirem um animal de companhia sem estes terem as devidas condições", assinalou.