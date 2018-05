Cepsa vai abastecer companhias aéreas no aeroporto de Lisboa

Petrolífera espanhola vai começar este ano a abastecer companhias aéreas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas ainda está "em negociações" com as transportadoras sobre o modelo de funcionamento.

A petrolífera espanhola Cepsa vai começar este ano a abastecer companhias aéreas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas ainda está "em negociações" com as transportadoras sobre o modelo de funcionamento, foi esta terça-feira divulgado.

"Vamos começar a abastecer combustível de aviação a companhias aéreas no aeroporto de Lisboa", disse aos jornalistas o presidente da Cepsa em Portugal, Álvaro Díaz Bild, que falava em Lisboa, à margem da apresentação do estudo Cepsa Energy Outlook, com dados sobre as tendências de consumo energético até 2030.

De acordo com o responsável, a companhia espera que isso aconteça "ao longo de 2018".





Projeto-piloto de botija de gás social



A Cepsa informou esta terça-feira estar à espera de aval do Governo para arrancar com o projeto-piloto da botija de gás social, mas espera que a medida avance este ano, a um preço que rondará os 18 euros por garrafa.

"Nós estamos preparados para começar. Temos os sistemas, já comercializamos a botija em Portugal e estamos à espera que o Governo finalize os detalhes administrativos do projeto", disse o presidente da Cepsa em Portugal, Álvaro Díaz Bild.

De acordo com o responsável, que falava aos jornalistas em Lisboa, à margem da apresentação do estudo Cepsa Energy Outlook, com dados sobre as tendências de consumo energético até 2030, encontrar o modelo de funcionamento desta botija de gás social "não é tecnicamente fácil", já que "é necessário definir muitas variáveis para que o sistema seja completo e se possa controlar o negócio".