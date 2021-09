Cerca de 100 pessoas rezam por atleta hospitalizado em Vila Nova de Famalicão

Cerca de 100 pessoas caminharam até à Casa da Santa Alexandrina, em Balasar, Póvoa de Varzim, sábado, onde rezaram pela recuperação de Rui Balas, jovem hospitalizado com prognóstico reservado após ter ficado gravemente ferido no despiste do carro em que seguia, no dia 21, em Louro, Famalicão.









Já este sábado, cerca de 20 peregrinos rezaram pelo atleta do Grupo Desportivo do Louro, na Basílica de S. Bento da Porta Aberta, no Gerês.