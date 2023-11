Cerca de 100 professores exigem 6% do PIB para a Educação

Cerca de uma centena de professores estão concentrados em frente à Assembleia da República, exigindo pelo menos 6% do PIB para a área da Educação no próximo Orçamento do Estado, que é votado esta quarta-feira no parlamento.

O protesto foi convocado pelo Sindicato de Tod@s @s Profissionais de Educação (Stop), que esta quarta-feira realiza o último dia de uma greve que começou há duas semanas nas escolas para exigir mais investimento na Educação.

"Queremos pelo menos 6% do PIB no Orcamento do Estado", grita ao microfone o professor João Rodrigues.