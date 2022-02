Foi através da realização de questionários digitais que a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) recolheu cerca de 100 exposições de assédio moral e sexual de estudantes na instituição. Um grupo de alunos já enviou à reitoria um conjunto de propostas a exigir medidas urgentes - nomeadamente a criação de uma entidade ou de um gabinete que permita identificar os agressores e acompanhar as vítimas -, assim como mais segurança no campus universitário e nos percursos que os alunos fazem entre a instituição superior e as suas casas.