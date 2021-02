Cerca de 130 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 na região Norte

Cerca de 130 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 nos 50 centros de vacinação da região Norte, entre os quais se encontra o da Maia, distrito do Porto, visitado esta terça-feira pelo secretário de estado Eduardo Pinheiro.

Os dados foram avançados pela Administração Regional de Saúde (ARS-Norte) do Norte, cujo presidente acompanhou a visita do secretário de Estado da Mobilidade e Autoridade de Coordenação da Situação de Calamidade na Região Norte.

De acordo com a ARS-Norte, esta semana "deverão chegar à região mais cerca de 80 mil doses de vacinas".

"Estamos com o processo de vacinação dentro do que estava previsto, e para a Maia estamos a falar de vacinar 250 pessoas em média por dia, inicialmente maiores de 80 anos, mas ao longo da semana estendido aos mais de 50 anos e com morbilidades", afirmou o secretário de Estado responsável pela Coordenação da Situação de Calamidade na Região Norte.

Eduardo Pinheiro sublinhou que "evidentemente que há sempre alguma ansiedade de todos para que o processo de vacinação decorra o mais rapidamente possível", para que se possa "voltar a alguma normalidade", como é desejo de todos, mas até lá "é preciso manter os cuidados" tidos até agora.

O Centro de Vacinação covid-19 da Maia, com seis postos de vacinação, dois gabinetes médicos, duas salas de recobro e duas salas de espera, funciona no edifício da Junta de Freguesia de Castêlo da Maia, em Gemunde, e tem capacidade para vacinar cerca de 250 pessoas em média por dia, podendo no limite chegar às 360.

O presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, explicou aos jornalistas que está programado o transporte de todas as pessoas que dele necessitem, tendo sido mobilizadas, para esse efeito, as juntas de freguesia, a Cruz Vermelha Portuguesa e a própria autarquia.

"Programamos, planeamos e interagimos de forma a que os problemas sejam resolvidos" e todos possam deslocar-se ao único centro de vacinação do concelho, disse o autarca.