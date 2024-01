Cerca de 134 mil jovens esperados na edição de 2024 do Dia da Defesa Nacional

A 20.ª edição do Dia da Defesa Nacional arranca no dia 16, tendo sido convocados aproximadamente 134 mil jovens, com a ministra a salientar a importância desta iniciativa para o "reforço da cidadania", além do recrutamento.

Estes dados foram apresentados na cerimónia de lançamento desta edição, que decorreu esta tarde na Base Aérea n.º 1, no concelho de Sintra, na qual foi adiantado que 133.998 cidadãos "nascidos no ano de 2005" foram convocados para participarem este ano nesta atividade cívica de caráter obrigatório que visa sensibilizar os jovens que atingem a maioridade sobre a temática da Defesa Nacional e o papel das Forças Armadas.

"A sensibilização dos jovens para a importância da Defesa Nacional e para o papel e missão das Forças Armadas Portuguesas constitui um elemento fundamental no estímulo ao recrutamento. Mas o Dia da Defesa Nacional não é apenas sobre recrutamento. Esta importante iniciativa é também -- e em primeiro lugar -- um elemento de reforço de cidadania e de educação cívica que reflete o caráter da Defesa Nacional enquanto dever de todos os cidadãos", defendeu a ministra da Defesa, Helena Carreiras.

A governante falava no encerramento desta cerimónia, que teve início com uma intervenção do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Cartaxo Alves, que propôs que o Dia da Defesa Nacional seja "focado no recrutamento" sem estar "preso a modelos pré concebidos" e quer debater "novas perspetivas" sobre esta iniciativa.

Helena Carreiras considerou "imperativo que as Forças Armadas e a Defesa Nacional se deem a conhecer, de modo a fomentar a aproximação à sociedade civil, e assim reforçar a sua legitimidade e relevância social".

"Mas não podemos deixar de reconhecer: as Forças Armadas precisam igualmente de reforçar os seus recursos humanos para garantirem o cumprimento das suas missões. Nesse sentido, enquanto potencial primeiro contacto com a instituição militar, o Dia da Defesa Nacional inclui sempre uma relevante componente de visibilidade e atratividade relativamente às profissões militares, permitindo aos participantes considerá-las como uma opção válida e sólida de futuro profissional ou de carreira", sublinhou.

Helena Carreiras salientou que "é notória a importância atribuída às Forças Armadas e a opinião francamente positiva que os jovens revelam", reconhecendo, contudo, que existe espaço para promover maior interesse no ingresso nas fileiras militares, "o que implica o desenvolvimento de estratégias específicas de adaptação das Forças Armadas, não só à evolução das tendências relativas às aspirações dos jovens, mas também aos atributos que mais privilegiam em termos de emprego".

Nesta cerimónia, que contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, foi assinado um protocolo de cooperação entre a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) no âmbito desta atividade.

O secretário de Estado manifestou total disponibilidade em colaborar na promoção e divulgação do Dia da Defesa Nacional.

A 20.ª edição do Dia da Defesa Nacional arranca em 16 de janeiro e termina em 29 de novembro, com interrupções em junho e agosto, e vai envolver 41 unidades dos três ramos.