Cerca de 1400 famílias de Loulé apoiadas no arrendamento

Um total de 1400 agregados familiares deve ser apoiado no arrendamento ao longo dos próximos dez anos, até 2030, no concelho de Loulé. As habitações vão distribuir-se pela cidade louletana e as freguesias de Quarteira, Almancil e Boliqueime. Ainda na rota do projeto estão as aldeias do interior, tais como Salir, Alte, Querença, Tôr, Benafim e o Ameixial. O projeto da câmara de Loulé traduz-se num investimento superior a 43 milhões, partilhado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).A medida que visa ajudar no acesso a rendas com um valor justo destina-se às famílias carenciadas, às jovens famílias e aos profissionais deslocados. O objetivo é combater a crescente especulação imobiliária. O regulamento fica definido este ano. As candidaturas podem ser feitas a partir do próximo ano.Mais de metade do financiamento resulta de um empréstimo bancário superior a 25 milhões de euros. O IHRU apoia em cerca de 15 milhões de euros. Há um financiamento próprio municipal de quase 3 milhões.Em Salir começam a construir as primeiras casas do projeto habitacional em 2021. O concurso público será aberto este ano.