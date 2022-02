Cerca de 200 linces vivem no Vale do Guadiana após 70 nascimentos em 2021

Cerca de 200 linces-ibéricos vivem atualmente em liberdade no Vale do Guadiana, no Alentejo e no Algarve, após o nascimento de 70 crias em 2021, mais 10 do que no ano anterior, foi hoje divulgado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) refere que a "monitorização de 2021 da população de linces ibéricos reintroduzida no Vale do Guadiana revela que há 70 novas crias de um total de 24 fêmeas reprodutoras".

Trata-se de "mais 10 nascimentos e mais seis fêmeas reprodutoras" em comparação com 2020, vinca o ICNF, admitindo que estes números ainda podem ser "revistos em alta, dada a vasta área agora ocupada pela espécie".