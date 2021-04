Cerca de 230 professores e assistentes operacionais testados para regresso à escola antes da vacinação em Gaia

Cerca de 230 professores e assistentes operacionais realizaram esta terça-feira testes à Covid-19, no agrupamento de escolas de Canelas, em Vila Nova de Gaia. As regras da segunda fase do desconfinamento permitiram o regresso às escolas dos alunos do segundo e terceiro ciclos.“Estes testes à Covid-19 são uma mensagem importante à comunidade escola. Queremos que os pais sintam que a escola é um local seguro para os jovens”, disse, ao, Artur Vieira, diretor do agrupamento de escolas gaiense. Os professores e assistentes operacionais vão ser vacinados contra o novo coronavírus no próximo fim de semana.