Cerca de 30 pessoas manifestam-se no Ministério da Habitação em Lisboa pelo fim dos despejos

Cerca de 30 pessoas dirigiram-se esta segunda-feira ao Ministério da Habitação, em Lisboa, e exigiram uma reunião com a ministra, para pôr fim aos despejos em vários bairros, tendo a governante Marina Gonçalves já se mostrado disponível para as receber.

À porta do Ministério da Habitação, na zona do Campo Pequeno, estão representantes de vários bairros da Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente do Talude (concelho de Loures), do Segundo Torrão (Almada), do 6 de Maio (Amadora) e Montemor (Loures), que pedem "realojamento já" e exigem que não haja "nem mais um despejo".

Empunhando megafones e vários cartazes, o grupo de manifestantes promete ficar até ao fim da reunião com a ministra da Habitação, Marina Gonçalves.

Uma assessora da ministra confirmou à Lusa que um grupo restrito destes manifestantes será recebido por Marina Gonçalves, assim que a governante termine uma outra reunião.

Os jornalistas presentes no local foram impedidos de entrar no 'hall' de entrada do Ministério da Habitação, onde outros representantes dos bairros, acompanhados por ativistas da Habita - Associação pelo direito à habitação e à cidade, decidiam quem irá à reunião.