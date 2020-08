Cerca de 300 mil portugueses já estiveram expostos ao novo coronavírus

São cerca de 300 mil os portugueses (2,9% da população com mais de um ano de idade) que estiveram expostos ao novo coronavírus, segundo dados divulgados pelo Inquérito Serológico Nacional Covid-19.Para a coordenadora do estudo, Ana Paula Rodrigues, a percentagem da população portuguesa com anticorpos ao novo coronavírus é baixa porque Portugal não teve uma “epidemia intensa”. A investigadora considera ainda que estes valores indicam que houve “uma baixa circulação do novo coronavírus na população portuguesa, muito provavelmente relacionada com as medidas de saúde pública instituídas logo no início da epidemia”.