Cerca de 400 mil cidadãos podem estar confinados no dia de eleições

A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, revelou que o governo estima um número de cerca 400 mil cidadãos confinados no dia das eleições de 30 de janeiro.A ministra também disse que o país já atingiu, ou irá atingir durante esta semana, o pico das infeções por Covid-19 resultantes da variante Ómicron. Acrescentando que os casos diários podem ter uma "queda abrupta".Francisca Van Dunem termina com uma comparação a outros país onde o cenário foi idêntico ao panorama nacional, rematando que o número de pessoas confinadas durante as eleições legislativas será aproximado ao número de confinados das eleições presidenciais (384 mil e 46 pessoas).