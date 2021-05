Mais de metade (60%) dos doentes hospitalizados com Covid-19 continuam com pelo menos um sintoma seis meses depois de terem alta médica. As conclusões são de um estudo realizado em França pelo Instituto Nacional da Saúde e da Investigação Médica, que analisou uma amostra de 1137 doentes.Os sintomas mais referidos são fadiga, dificuldades respiratórias e dores musculares e articulares. O estudo concluiu também ...