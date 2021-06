Cerca de 63 mil jovens entre os 16 e 24 anos já foram vacinados em Portugal

Cerca de 63 mil jovens com idades entre os 16 e os 24 anos já foram vacinados contra a covid-19 em Portugal, onde 19% da população já está imunizada com as duas doses, revelam dados da DGS hoje divulgados.

Segundo os dados do relatório semanal da vacinação da DGS, foram vacinados 1.099 jovens entre os 16 e os 17 anos com a primeira dose e 323 têm a vacinação completa.

"A classe de pessoas com idade inferior a 18 anos contempla jovens entre os 16 e os 17 anos que têm indicação de vacinação segundo a Norma 2/2021 da DGS e a quem foi administrada vacina Comirnaty (Pfizer-BioNTech)", refere a DGS.