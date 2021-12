Cerca de 77 mil pedidos de vacinação Covid para crianças dos 9 aos 11 anos

Cerca de 77 mil pedidos 'online' para a vacinação contra a covid-19 de crianças dos 9 aos 11 anos foram feitos até às 10h00 desta sexta-feira, divulgaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

O agendamento 'online' da vacinação das crianças com estas idades, que decorre no próximo fim de semana, manteve-se aberto entre segunda-feira e a manhã de hoje.

Normalmente, o portal do autoagendamento apenas permite agendar a vacinação com um intervalo mínimo de sete dias, realçam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde em comunicado.

A vacina que será administrada às crianças é a da Pfizer-BioNTech.