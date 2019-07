Um em cada três agressores de violência doméstica tem problemas com álcool

Cerca de um terço dos agressores de violência doméstica com queixa nas forças de segurança em 2018 apresentavam problemas relacionados com o consumo de álcool e 17% com droga, segundo o relatório que monitoriza anualmente este crime.

O Relatório Anual de Monitorização referente a 2018, esta terça-feira divulgado, é feito pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e faz uma caracterização detalhada das ocorrências de violência doméstica reportadas à PSP e GNR, que representam quase a totalidade das participações registadas pelos órgãos de polícia criminal.

O documento revela que, em 2018, a PSP e a GNR receberam uma média de 2.203 participações por mês, 72 por dia e três por hora.