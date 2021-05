Cerca sanitária em Odemira levantada a partir das 00h00 de quarta-feira

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje o levantamento da cerca sanitária a partir das 00:00 de quarta-feira em duas freguesias do concelho de Odemira (Beja).

"Hoje durante a tarde reunimos um Conselho de Ministros eletrónico que já está concluído e, portanto, foi decretado o levantamento da cerca sanitária a partir das 24:00 de hoje nestas duas freguesias", afirmou.

O primeiro-ministro falava hoje em Odemira depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter dito que tinha sido informado por António Costa do fim das restrições naquele concelho do litoral alentejano.

"Atendendo à evolução positiva da situação epidemiológica verificada naquelas freguesias, decorrente em grande medida da implementação de mecanismos para a mitigação das dificuldades que o elevado grau de mobilidade e as dinâmicas próprias daquela zona geográfica criavam no combate à propagação do vírus SARS-CoV-2, decidiu o Governo alterar as medidas de restrição da circulação que estavam em vigor desde 30 de abril", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros, entretanto divulgado.

Na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo tinha decidido manter, devido à incidência de casos de covid-19, a cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve, em vigor desde dia 30 de abril, mas com "condições específicas de acesso ao trabalho".

Segundo o despacho do Governo, publicado na sexta-feira à noite em Diário da República, a entrada nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve para o "exercício de atividades profissionais" e para o "apoio a idosos, incapacitados ou dependentes e por razões de saúde ou por razões humanitárias" dependia da apresentação de comprovativo de teste PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores ou teste rápido antigénio negativo realizado nas 24 horas anteriores.

A saída das duas freguesias pelos mesmos motivos dependia também de apresentação de novo teste rápido de antigénio com resultado negativo, realizado nas 24 horas anteriores.

Já esta segunda-feira, o presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, disse que iria exigir ao Governo o fim "imediato" da cerca sanitária decretada para as duas freguesias do concelho, por considerar que a situação estava controlada.

"Estamos em crer que esta situação terminará rapidamente se houver bom senso", afirmou, então, o presidente da câmara, em conferência de imprensa, nos Paços do Concelho, depois de participar em várias reuniões relacionadas com a situação da pandemia de covid-19 no seu município.

Segundo o autarca, o concelho estava abaixo "dos 240 casos por 100 mil habitantes" e, na freguesia de Longueira-Almograve, "o índice de infeção" era "zero", não existindo nenhum novo caso desde o início da cerca.

Em São Teotónio, acrescentou, existia "um índice de infeção com 550 casos por 100 mil habitantes", mas a freguesia tem "muito mais população a trabalhar e residente do que aquela que entra no cálculo".

"Há oito concelhos que estão com índices superiores a Odemira", pelo que "não vemos razão nenhuma para se manter esta cerca e acho que deve acabar de imediato", insistiu, revelando que a autoridade de Saúde, presente na reunião da 'task force' do concelho, corroborou esta posição.