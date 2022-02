Cérebros não ficam mais lentos antes dos 60 anos, revela estudo

"A nossa descoberta é encorajadora, pois os resultados mostram que os níveis médios de velocidade mental em contextos que exigem decisões rápidas não diminuem até relativamente tarde na vida", disse a autora do estudo, Mischa von Krause, ao jornal The Guardian.





de 1.185.882 participantes, com idades entre 10 e 80 anos.O objetivo principal é analisar as associações feitas por uma pessoas entre a raça - neste caso, de pessoas negras ou brancas - e avaliações - representadas por palavras positivas ou negativas. Para o estudo em questão, apenas foram analisadas as idades dos participantes e os tempos de resposta e precisão.A análise concluiu que os jovens de 20 anos eram mais rápidos porque estão mais dispostos a trocar a precisão na resposta por velocidade.Quanto à parte "puramente mecânica", a velocidade entre ver a pergunta e tocar no teclado, foi mais rápida entre os 14 e os 16 anos.Por outro lado, quanto maior a idade do participante, menor a taxa de erro nas respostas.