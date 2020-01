Cerimónia de entrega do Prémio Nacional da Agricultura 2019 decorre esta quarta-feira em Lisboa

O Prémio Nacional de Agricultura promove, incentiva e premeia os casos de sucesso da Agricultura e Agro-indústria, Florestas e Pecuária.



Ao longo das últimas 7 edições foram já dezenas de empresas e personalidades premiadas, que comprovam o dinamismo do setor.

A cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores do Prémio Nacional da Agricultura 2019 decorre esta quarta-feira, dia 15 de janeiro, no Salão Nobre do Ritz Four Seasons Hotel, a partir das 16h30.O evento conta com a presença de Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura, do Diretor-Geral Editorial do Grupo Cofina, Octávio Ribeiro e de Pedro Barreto, administrador do BPI.