Cerimónia de lançamento do Prémio Nacional de Agricultura 2019 realizou-se em Beja

Sessão oficial aconteceu no Espaço BPI da Ovibeja.

19:49

A cerimónia oficial do lançamento do Prémio Nacional de Agricultura 2019 realizou-se esta sexta-feira no Espaço BPI da Ovibeja, com início às 18 horas.



Às 18h05 realizou-se uma sessão de abertura da cerimónia e o lançamento da 8.ª edição, com a ajuda do administrador do BPI, Pedro Barreto.



Às 18h15 aconteceu a abertura institucional com o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e, às 18h30, a cerimónia encerrou com um brinde e um cocktail temático.