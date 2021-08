Certificados de vacinação falsos à venda no Telegram por 85 euros

Pelos menos 2500 grupos ativos na rede de mensagens Telegram estão a vender certificados de vacinação Covid-19 falsos.O custo de cada certificado ronda os 100 dólares (cerca de 85 euros) e abrange a generalidade dos países da União Europeia. A fraude envolve igualmente documentação falsificada das entidades de saúde dos Estados Unidos e do Reino Unido.O aumento da variante Delta será a responsável pelo aumento de 257% desta prática criminosa face ao mês de março. Os dados foram revelados pela empresa de software "Check Point" que monitoriza estes movimentos. De acordo com a mesma fonte, cada grupo no Telegram tem à volta de 100 mil seguidores.