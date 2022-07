Cerveja faz bem e não engorda, revela estudo

Investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (Cintesis), no Porto, concluíram que “beber cerveja faz bem à microbiota intestinal”, fator que tem sido associado à prevenção de doenças crónicas como a obesidade, a diabetes, e cardiovasculares.









No decorrer do estudo, a equipa liderada pelos investigadores Ana Faria e Conceição Calhau recrutou homens saudáveis, entre os 23 e os 58 anos, para participarem num ensaio, ao longo de quatro semanas, que consistiu em beber por dia 330 mililitros de cerveja, com ou sem álcool. Os resultados provaram que o consumo “aumenta a diversidade da microbiota intestinal, sem aumentar o peso e a massa gorda”.

Em comunicado, o Cintesis revelou esta segunda-feira que o trabalho, publicado no ‘Journal of Agricultural and Food Chemistry’ e que também envolveu investigadores da Nova Medical School - Faculdade de Ciências Médicas, chegou à conclusão de que a ingestão de cerveja “não interfere significativamente em biomarcadores cardiometabólicos”, como a glicose, colesterol e triglicéridos.





Os investigadores acreditam que o efeito benéfico da cerveja poderá estar ligado com os polifenóis - substâncias antioxidantes - presentes na bebida, à semelhança do que acontece com o vinho tinto.