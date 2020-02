Cerveja une-se contra o racismo: Sagres e Super Bock juntas em campanha após polémica com Marega

A Sagres e a Super Bock juntaram-se numa campanha contra o racismo. Numa imagem que diz "contra o racismo, não há rivais", surjem duas cervejas, uma da Sagres e outra da Super Bock juntas, como mensagem de união.A mensagem foi publicada na página de Facebook de ambas as marcas de cerveja na segunda-feira e já se está a tornar viral nas redes sociais.A campanha surge como resposta ao caso que colocou o futebol português nas bocas do mundo pelos piores motivos, depois de Moussa Marega, jogador do FC Porto, ter pedido para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga , entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota.

Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.

Ver essa foto no Instagram Não ao racismo. #naoaoracismo #superbock #sagres Uma publicação compartilhada por Super Bock (@superbock) em 17 de Fev, 2020 às 12:57 PST

Ver essa foto no Instagram Não ao racismo. #naoaoracismo #sagres #superbock Uma publicação compartilhada por Cerveja Sagres (@cervejasagres) em 17 de Fev, 2020 às 12:54 PST

Foram várias as entidades do Governo e do futebol que deixaram uma mensagem de apoio ao jogador.