Cesarianas nos hospitais privados são mais do dobro que nos hospitais públicos

A taxa de cesarianas nos hospitais privados em 2021, em Portugal, é mais do dobro da registada nos estabelecimentos públicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), noticiou esta terça-feira o jornal Público.

De acordo com dados publicados pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a taxa de cesarianas nos hospitais privados é de 65,9%, enquanto nas unidades públicas foi menos de metade com 30,7%.

Este é um padrão que faz com que "a taxa de cesarianas em geral em Portugal dispare para um total, a nível nacional, de 37,5, muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde", refere o Público.

Segundo a mesma fonte, os dados da ERS permitem perceber que, em 2021, apesar de existirem muitas unidades privadas a realizar partos, mais de 80% foram realizados nos hospitais do SNS (60.759) e enquanto nos hospitais privados e do setor social o tipo de cesariana era a programada (49%), nos hospitais públicos o tipo de cesariana era a urgente (53,9%).

Os partos no Hospital Particular de Viana do Castelo, no Hospital Privado da Boa Nova e no Hospital Privado de Vila Real, foram todos realizados por cesariana, com 31, 23 e 17 partos, respetivamente.

De acordo com as informações da ERS, as 61 instituições de saúde públicas, privadas e do setor social, realizaram 75.468 partos em 2021, em Portugal Continental.