Céu cizento e descida das temperaturas marcam primeiro sábado de julho

eríodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro.Para a Grande Lisboa, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde. É ainda possível existirem períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao meio da tarde.No Centro, em Leiria, o céu vai estar cinzento e nublado, com a temperatura máxima a chegar aos 24 graus.Mais a Sul, em Faro, as temperaturas vão manter-se quentes e o céu vai estar pouco nublado.No Arquipélago dos Açores, o céu vai estar pouco nublado e pode contar com a temperatura máxima a chegar aos 24 graus. Já no Arquipélago da Madeira, a temperatura máxima vai atingir os 26 graus, avança o IPMA.