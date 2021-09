Céu limpo na maior parte do território português para esta segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até meio da manhã e nas regiões do interior Norte e Centro durante a tarde.

Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral da região Centro.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado no quadrante norte, e moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas máximas previstas são de 29 graus em Beja e Évora e 28 graus em Santarém e Setúbal. Lisboa pode chegar a uma máxima de 26 graus e o Porto de 25. As mínimas previstas são de 8 graus na Guarda e 9 em Bragança.

Nos Açores é esperada uma máxima de 24 graus em todo o arquipélago e uma mínima de 18 graus. Na Madeira é prevista uma máxima de 27 graus no Funchal e 26 em Porto Santo e uma temperatura mínima de 21 graus.