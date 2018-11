Céu nublado e chuva forte no dia da chegada da Depressão Beatriz

Temperaturas máximas vão chegar aos 17 graus em Lisboa e aos 16 graus no Porto.

07:51

As previsões meteorológicas do IPMA para esta quarta-feira apontam para precipitação por vezes forte nas regiões Centro e Sul até ao início da manhã e de neve nas terras mais altas, com a Depressão Beatriz a aproximar-se de Portugal.



A chuva e o vento forte vão manter-se no continente pelo menos até domingo devido aos efeitos colaterais da passagem da depressão Beatriz e de um sistema frontal frio, segundo a meteorologista Maria João Frada.



Em Lisboa, capital portuguesa, esta quarta-feira, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até ao início da manhã. Períodos de chuva, que poderá ser intensa durante a noite.



As temperaturas máximas vão chegar aos 17 graus em Lisboa e aos 16 graus no Porto, com as mínimas a rondarem os 10 graus.



Destaque para a forte agitação marítima.