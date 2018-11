Céu nublado e períodos de chuva fraca em todo o País

Temperatura vai subir ligeiramente, em especial a mínima.

As previsões meteorológicas para esta sexta-feira são de céu nublado e períodos de chuva fraca em todo o território continental.



De acordo com os dados divulgados pelo IPMA, são previstos períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos até meio da tarde, em especial no litoral Norte e Centro.



A temperatura vai subir ligeiramente, em especial a mínima, com o vento a soprar forte nas terras altas.



Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão chegar aos 20 graus, enquanto que no Porto os termómetros atingem os 17 graus.