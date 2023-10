CGTP marca manifestação nacional para 11 de novembro pelo aumento dos salários

A CGTP anunciou esta terça-feira uma ação de luta geral pelo aumento dos salários, que arranca no dia 25 de outubro e culmina com uma manifestação nacional em 11 de novembro, em Lisboa e no Porto.

As ações de luta foram decididas após a reunião desta terça-feira do Conselho Nacional da CGTP, em Lisboa.

Segundo um comunicado divulgado pela intersindical, a CGTP decidiu levar a cabo a ação "Luta Geral pelo Aumento dos Salários!", entre os dias 25 de outubro e 11 de novembro, com a realização de plenários, concentrações, paralisações e greves, nos locais de trabalho de todos os setores, em todo o país.