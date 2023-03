'Charmie' é um robô criado no Minho que poderá ajudar idosos

'Charmie' é a estrela da RoboParty, que decorre no campus de Guimarães da Universidade do Minho. Este robô, que terá em breve um aspeto mais humanizado, consegue realizar pequenas tarefas domésticas como transportar um saco de compras, arrumar uma estante ou apanhar objetos do chão.

Criado na Universidade do Minho por um grupo de estudantes de Eletrónica e Mecânica, poderá ser colocado ao serviço da comunidade, nomeadamente, ajudando idosos que vivem sós ou pessoas com necessidades específicas. Para já, ainda só tem um braço, mas deverá estar totalmente operacional no próximo mês. Depois, participará na competição Robocup, em julho, em Bordéus, França.