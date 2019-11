Chás podem ser tão prejudiciais quanto o café

À medida que as temperaturas baixam e o inverno se aproxima, as bebidas quentes, como o chá e o café, vão servindo de aconchego, sobretudo ao final do dia. Mas o consumo em excesso destas bebidas, que em alguns casos têm elevadas quantidades de cafeína, pode trazer consequências para a saúde. Em situações mais graves há mesmo o risco de overdose, podendo até levar à morte.O chá mate, o branco, o verde e o preto são os que têm maior quantidade de cafeína. Uma chávena de chá pode chegar aos 60 miligramas da substância, enquanto um café expresso tem entre 45 e 100 miligramas.Em Portugal, os especialistas recomendam, no máximo, três cafés por dia. Normalmente, de manhã, ao final de almoço e à noite. Quando assim é, não existe grande perigo para a saúde, uma vez que não é ultrapassada a dose máxima de 400 miligramas de cafeína por dia. No caso das mulheres grávidas, a dose máxima recomendada diminui para metade: 200 miligramas.Ainda assim, é importante relembrar que a cafeína não está presente apenas no café e no chá. Os refrigerantes, sobretudo os considerados estimulantes, assim como o chocolate, têm também cafeína.A substância estimula o sistema nervoso central. Na prática, a cafeína faz com que as pessoas fiquem mais ‘acordadas’ e, ao mesmo tempo, mais concentradas para um determinado assunto.A sensibilidade das pessoas para a substância pode ser diferente. O peso, assim como medicação que o consumidor tome, são características que influenciam. A cafeína, quando consumida de manhã, pode estimular contrações no intestino, desencadeando uma necessidade urgente de ir à casa de banho.