Chef Kiko Martins diz que venceu um concurso da NASA... que nunca existiu

Esteve em toda a imprensa - até se vestiu de astronauta no programa de Cristina Ferreira - afirmando-se convidado pela NASA e autor da "primeira receita que irá ser cozinhada em Marte".

Foi uma entrada triunfante no programa mais mediático da televisão em Portugal no momento. No passado dia 12 de fevereiro, Kiko Martins, chef de cozinha, apareceu n’O Programa da Cristina, na SIC, vestido de astronauta, enquanto se ouvia em fundo a frase "Um pequeno passo para o Homem, um grande passo para a Gastronomia".



Cristina Ferreira simulou um grande susto e os dois começaram a conversar.



- O que é que se passa contigo, homem, para vires assim?

- Isto não é Marte?

- Não, é mesmo a casa da Cristina! Enganaste-te, foi?

- Não me enganei nada…!



Risos.



- 'Tás quase a ir lá não tarda…

- Vou-te mostrar uma coisa. Eu vou para Marte!

- Vais mesmo?

- Vou. Aliás, não sou eu que vou a Marte. É uma comida que estou a preparar que vai a Marte.

- Oh, pá, isso é tão giro, quero que me expliques tudo.



Risos.



Cristina Ferreira ajuda o astronauta a tirar o fato.



- Oh pá, anda cá e explica-me o que é que vai acontecer, que eu ainda não percebi bem. O que é que vai chegar a Marte?

- A ideia é que estas pequenas bolinhas [a sua receita: bolinhos de bacalhau], que simbolizam basicamente o planeta Marte, cheguem a Marte. Isto começou por ser uma brincadeira. Foi um concurso. Aliás, não foi brincadeira nenhuma. Foi um concurso da NASA, [não há] nada mais credível no mundo do que a NASA.

- Só a NASA!



Risos.



- E convidaram-me para preparar uma receita para enviar para Marte.

- Mas como é que eles chegam a ti?

- Isto foi um concurso do mundo inteiro e agora ganhei. Ainda não ganhei. Ganhei a possibilidade de ir à final com quatro cozinheiros do mundo inteiro.

- Oh pá, que fixe!

- A ver se o prémio vem para Portugal.



E o prémio veio mesmo para Portugal.



Kiko ganhou o "concurso da NASA". No dia 26 de fevereiro, o chef publicou na sua página de Facebook um texto onde dizia: "Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pela NASA. Trazer para Portugal este prémio é uma alegria e um orgulho enorme! (…) Vamos Portugal!"



O post vinha com uma fotografia de arquivo, onde Kiko Martins está com um cachecol de Portugal aos ombros e é entrevistado por uma câmara de televisão à chegada ao aeroporto de Lisboa. É um quadro que reúne a simbologia colectiva do herói que regressa à pátria, avança a SÁBADO.