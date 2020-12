Chef Ljubomir Stanisic e José Gouveia recebidos por Fernando Medina na Câmara de Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, recebeu esta sexta-feira, o Chef Ljubomir Stanisic e José Gouveia para definir os apoios a dar aos setores da restauração e estabelecimentos noturnos.A reunião teve início às 10h20 e tem como objetivo a definição de apoios económicos e horário para os restaurantes e outros estabelecimentos.O encontro foi marcado depois dos representantes do setor da restauração e comércio fazerem uma greve de fome, durante sete dias, em frente à Assembleia da República como forma de protestar as medidas restritivas ao setor no âmbito do Estado de Emergência.Os setores da restauração e comércio foram afetados com as medidas de combate à pandemia da Covid-19.