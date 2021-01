O chef jugoslavo

é um nome bem conhecido na alta gastronomia em Portugal. À frente do

, restaurante que fundou e no qual alicerça uma extensa e formada equipa, diz à MUST que para este novo confinamento se preparou muito melhor, com iniciativas que podem ser a salvação do negócio, caso as pessoas adiram. Embora não esteja surpreendido pela gravidade da nova vaga, diz que a lição só a tira quem a souber tirar e que tudo depende da forma como se encara a vida. O chef, como bem sabemos, já sublinhou várias vezes a sua opinião sobre os apoios para os restaurantes, mas quer agora dar espaço a outras visões.