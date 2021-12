Chefe da Urgência de Cirurgia do Hospital da Guarda demite-se e cola papel à porta

Um dos chefes da Urgência de Cirurgia do Hospital da Guarda demitiu-se ao início da noite de segunda-feira por entender que não havia médicos suficientes para assegurar o atendimento aos utentes.Após suspender funções, José Manuel Rodrigues afixou um aviso na porta da Urgência a informar que "entre as 00h00 e as 08h00 o serviço apenas assegura o apoio a doentes críticos ou em risco de vida por falta de médicos".Adelaide Campos, diretora do Serviço de Urgência, reconhece que "por motivos pessoais e inadiáveis, faltaram dois médicos que estavam previstos na escala", mas garante que houve "os suficientes para assegurar o atendimento aos doentes".Segundo aquela responsável, que criticou o aviso publicado pelo colega demissionário, "entre junho e outubro, a Urgência tem estado carente de médicos, mas agora estão a ser colmatadas as dificuldades".