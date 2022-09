Fernando Araújo, atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, foi convidado por António Costa para assumir o novo cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Fernando Araújo já teve conversações com o Governo, mas ainda não aceitou porque estará a aguardar a promulgação do novo estatuto do SNS pelo Presidente da República.









